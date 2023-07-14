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Генштаб: ВСУ отразили атаки под Лиманом и Берховкой, наступают на юге – карта

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 06:46
Генштаб: ВСУ отразили атаки под Лиманом и Берховкой, наступают на юге – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где проходят тяжелые бои. Силы обороны продолжают наступательную операцию на юге. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении украинские силы крепко держат оборону.

Куп'янський напрямок (мапа deepstate)

На Лиманском направлении в сутки оккупанты без успеха вели наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области.

Лиманський напрямок (мапа deepstate)

На Бахмутском направлении, Силы обороны успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки под плотным огнем авиации и артиллерии противника.

Бахмутський напрямок (мапа deepstate)

На Авдеевском направлении украинские войска успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Захватчики наступали при поддержке плотного огня своей артиллерии.

Авдіївський напрямок (мапа deepstate)

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских оккупантов в районе Марьинки.

Мар'їнський напрямок (мапа deepstate)

На Шахтерском направлении россияне безуспешно вели наступательные действия в районе Новомихайловки.

Шахтарський напрямок (мапа deepstate)

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на том, чтобы не допустить дальнейшее продвижение украинских сил.

Вместе с тем Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Мелітопольский та Бердянський напрямки (мапа deepstate)

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, десять артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага.

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Артём Джерипа
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