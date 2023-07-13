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Россияне попытались отвоевать потерянное под Бахмутом, у ВСУ успех на юге – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 22:28
Россияне попытались отвоевать потерянное под Бахмутом, у ВСУ успех на юге – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Замминистра обороны Анна Маляр проинформировала о текущей ситуации на фронте. В районе Бахмута россияне безуспешно атаковали, пытаясь отвоевать утраченные позиции, а на юге обстрелов со стороны РФ стало меньше, потому что Силы обороны уничтожают вражеские склады с боеприпасами.

Маляр сообщила, что армия РФ в течение суток продолжала атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ всеми силами сдерживали врага, им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

На южном фланге Бахмутского направления есть продвижение Сил обороны, однако с боями и "мощным вражеским сопротивлением". На северном фланге россияне атаковали, пытаясь вернуть утраченные позиции, однако безуспешно, сообщила Маляр.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях идет наступательная операция украинских сил. На направлениях Новоданиловка – Балка Широкая, Малая Токмачка – Новопокровка ВСУ имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

"Враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось", – добавила замминистра обороны.

  • Главком ВСУ Залужный и президент Зеленский неоднократно говорили, что контрнаступление развивается по плануинициатива в руках Украины.
  • По данным Генштаба, на востоке сегодня было около 20 боевых столкновений, россияне пытались наступать под прикрытием авиации и артиллерии.

Читайте также: ВСУ побеждают в контрбатарейной битве, РФ теряет в четыре раза больше артиллерии – Forbes

Оксана Житнюк
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войнаАнна Малярконтрнаступление
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