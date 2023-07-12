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ВСУ побеждают в контрбатарейной битве, РФ теряет в четыре раза больше артиллерии – Forbes﻿

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 15:48
ВСУ побеждают в контрбатарейной битве, РФ теряет в четыре раза больше артиллерии – Forbes﻿ - Фото
Працює українська артилерія (фото - Сухопутні війська ЗСУ)

Спустя месяц после начала долгожданного контрнаступления на юге Силы обороны побеждают россиян в ключевой битве – контрбатарейной. Об этом пишет Forbes со ссылкой на анализ потерь обеих сторон.

По данным, на которые ссылается издание, потери армии РФ в артиллерии сейчас в четыре раза превышают украинские потери.

Наблюдатели насчитали 32 подбитых гаубицы и реактивных установок с российской стороны и только восемь – с украинской.

"Кажется, россияне теряют четыре орудия на каждое орудие, которое теряют украинцы", – сказано в публикации.

Отмечается, что армия РФ начала полномасштабную войну, имея около 5000 гаубиц и гранатометов – в три раза больше, чем было у ВСУ.

Однако артиллерийское преимущество Кремля было подорвано за 17 месяцев ожесточенных боев, поскольку ВСУ уничтожили 600 российских орудий и пусковых установок, а оккупанты уничтожили всего 200.

"Соотношение потерь – три к одному в пользу Украины. Стоит отметить, что украинцы более чем восполнили свои потери, приобретя у зарубежных союзников более 1000 гаубиц и реактивных установок. Обе стороны, разумеется, также достали с длительного хранения сотни старых орудий и пусковых установок", – сказано в материале.

По данным издания, по состоянию на первый день украинского контрнаступления у ВСУ было не менее 2500 крупнокалиберных орудий и пусковых установок, а у РФ – около 4500. В последующие недели ВСУ неуклонно сокращали это преимущество, уничтожив в четыре раза больше российских гаубиц и пусковых установок, чем уничтожили россияне.

  • С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 235 530 россиян, 4090 танков оккупантов, 4402 артсистемы и тысячи единиц другой техники.

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Оксана Житнюк
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