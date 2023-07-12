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ЗСУ перемагають у контрбатарейній битві, РФ втрачає в чотири рази більше артилерії – Forbes

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 15:48
ЗСУ перемагають у контрбатарейній битві, РФ втрачає в чотири рази більше артилерії – Forbes - Фото
Працює українська артилерія (фото - Сухопутні війська ЗСУ)

Через місяць після початку довгоочікуваного контрнаступу на півдні Сили оборони перемагають росіян у ключовій битві – контрбатарейній. Про це пише Forbes із посиланням на аналіз втрат обох сторін.

За даними, на які посилається видання, втрати армії РФ в артилерії зараз у чотири рази перевищують українські втрати.

Спостерігачі нарахували 32 підбиті гаубиці та реактивні установки з російської сторони і лише вісім – з української.

"Здається, росіяни втрачають чотири гармати на кожну зброю, яку втрачають українці", – сказано у публікації.

Зазначається, що армія РФ розпочала повномасштабну війну, маючи близько 5000 гаубиць та гранатометів – утричі більше, ніж було у ЗСУ.

Проте артилерійська перевага Кремля була підірвана за 17 місяців запеклих боїв, оскільки ЗСУ знищили 600 російських гармат та пускових установок, а окупанти знищили лише 200.

"Співвідношення втрат – три до одного на користь України. Варто зазначити, що українці більш ніж поповнили свої втрати, придбавши у закордонних союзників понад 1000 гаубиць та реактивних установок. Обидві сторони, зрозуміло, також дістали з тривалого зберігання сотні старих гармат та пускових установок", – йдеться у матеріалі.

За даними видання, станом на перший день українського контрнаступу у ЗСУ було не менше 2500 великокаліберних знарядь і пускових установок, а у РФ – близько 4500. У наступні тижні ЗСУ неухильно скорочували цю перевагу, знищивши вчетверо більше російських гаубиць та пускових установок, ніж знищили росіяни.

  • З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 235 530 росіян, 4090 танків окупантів, 4402 артсистеми та тисячі одиниць іншої техніки.

Читайте також: Залужний про контрнаступ: Ситуація розвивається за планом

Оксана Житнюк
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