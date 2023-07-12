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Генштаб: ЗСУ знищили 510 росіян, спалили 19 артсистем та 27 одиниць техніки за добу

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 09:32
Генштаб: ЗСУ знищили 510 росіян, спалили 19 артсистем та 27 одиниць техніки за добу - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 510 російських окупантів, спалили 19 артилерійських систем та 27 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, росіяни атакують у районі Бахмута та Донецька, за добу на Донбасі сталося 29 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 235530 (+510),

— танків — 4090 (+1),

— бойових броньованих машин — 7990 (+7),

— артилерійських систем — 4402 (+17),

— РСЗВ — 674 (+2),

— засобів ППО — 415 (+1),

— літаків — 315,

— вертольотів — 310,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3726 (+33),

— крилатих ракет — 1271,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6978 (+12),

— спеціальної техніки — 647 (+7).

  • У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.
  • ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

Читайте також: Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем

Дмитро Гриниченко
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