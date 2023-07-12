Генштаб: ЗСУ закріплюються під Бердянськом та Мелітополем, Росія атакує на сході – карта

Протягом 11 липня тривав контрнаступ Сил оборони у районі Бердянська та Мелітополя, російські війська водночас намагалися атакувати на східному фронті. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних Сил України.

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Військові пишуть, що Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За добу на Донбасі відбулося 29 бойових зіткнень.

У районі Бахмута росіяни атакували біля Григорівки під щільним вогнем артилерії та авіації, але безуспішно.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони продовжують стримувати атаки у районі Авдіївки, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка.

Одночасно Сили оборони продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни докладають зусиль для зриву атак українських з'єднань.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Знищено чотири зенітно-ракетні комплекси ворога.

Ракетники та артилеристи за добу вразили три пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ противника.

У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.

За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.

ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

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