Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем

Сили оборони кілька днів тримають Бахмут під вогневим контролем, бо зайняли основні висоти навколо міста. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом", – написала Маляр.

За її словами, вогневий контроль над Бахмутом був забезпечений завдяки тому, що в процесі просування вперед Сили оборони зайняли основні висоти навколо міста.

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