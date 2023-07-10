Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем
10.07.2023, 16:14
Ганна Маляр (Фото: пресслужба ОП)
Сили оборони кілька днів тримають Бахмут під вогневим контролем, бо зайняли основні висоти навколо міста. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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"В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом", – написала Маляр.
За її словами, вогневий контроль над Бахмутом був забезпечений завдяки тому, що в процесі просування вперед Сили оборони зайняли основні висоти навколо міста.
- 7 липня з'явилося відео зі знищенням російського танка Т-80 під Бахмутом за допомогою протитанкових комплексів NLAW та Javelin.
- 9 липня було опубліковано відео із роботою українського снайпера на Бахмутському напрямку, який з відстані 1200 метрів прямим пострілом ліквідував російського окупанта.
- З'явилося відео, на якому бійці 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі" відпрацювали трофейною вогнеметною системою залпового вогню "Сонцепек" по позиціях російських загарбників.
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