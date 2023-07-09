Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу українського снайпера на Бахмутському напрямку, який з відстані 1200 метрів прямим пострілом ліквідував російського окупанта. Відео воєначальник опублікував у Telegram.

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"На відео чудова робота групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Працює снайпер з позивним "АЛЬФА". З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога", – написав Сирський.

На ролику українські воїни сидять на позиціях у кікіморах, стріляючи у бік ворога.

Один із військових констатує, що йому вдалося влучити в окупанта.

За словами командувача Сухопутних військ, під час роботи снайпера по ворогу, над групою літав російський розвідувальний безпілотник, який також вдалося збити.

На відео українські військові кажуть, що "підбили крило" дрона, і вже наступної миті ворожий безпілотник йде на зниження.

"Підбили, все, йому габелла", – лунає від снайперів.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.

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