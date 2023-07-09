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"Йому габелла". Біля Бахмута снайпер ліквідував окупанта та збив дрон з 1200 метрів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 09:54
Відео: Олександр Сирський (Telegram)
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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу українського снайпера на Бахмутському напрямку, який з відстані 1200 метрів прямим пострілом ліквідував російського окупанта. Відео воєначальник опублікував у Telegram.

"На відео чудова робота групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Працює снайпер з позивним "АЛЬФА". З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога", – написав Сирський.

На ролику українські воїни сидять на позиціях у кікіморах, стріляючи у бік ворога.

Один із військових констатує, що йому вдалося влучити в окупанта.

За словами командувача Сухопутних військ, під час роботи снайпера по ворогу, над групою літав російський розвідувальний безпілотник, який також вдалося збити.

На відео українські військові кажуть, що "підбили крило" дрона, і вже наступної миті ворожий безпілотник йде на зниження.

"Підбили, все, йому габелла", – лунає від снайперів.

  • У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони. 

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Мілана Головань
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війнабезпілотникБПЛАдронолександр сирськийснайпер
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