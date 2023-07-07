Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський побували на південному фронті. Відео опублікував головком.

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На ролику показано, що візит воєначальників на південь відбувся 6 липня.

"З начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія", – написав Залужний.

Вони дізналися про оперативну обстановку на півдні, побували у штабах на Таврійському та Запорізькому напрямках.

На одному з кадрів Залужний обіймає Сирського. Шаптала стоїть поруч та посміхається.

Відправляючись з одного до іншого напрямку, Залужний сказав: "Все нормально, все буде добре, все за планом. Хлопці — молодці. Переможемо!"

ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.

Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".

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