Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський побували на південному фронті. Відео опублікував головком.
На ролику показано, що візит воєначальників на південь відбувся 6 липня.
"З начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія", – написав Залужний.
Вони дізналися про оперативну обстановку на півдні, побували у штабах на Таврійському та Запорізькому напрямках.
На одному з кадрів Залужний обіймає Сирського. Шаптала стоїть поруч та посміхається.
Відправляючись з одного до іншого напрямку, Залужний сказав: "Все нормально, все буде добре, все за планом. Хлопці — молодці. Переможемо!"
- ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.
- Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".
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