Контрнаступ ЗСУ відбуватиметься як звільнення Херсону, без блискавичності – аналітик

Від теперішнього контрнаступу Сил оборони не слід очікувати "блискавичності", ймовірніше, події наступу розвиватимуться за сценарієм Херсонської операції. Про це повідомив військовий аналітик полковник Петро Черник у включенні до Military Media Center.

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Черник сказав, що в українському суспільстві склались "певні хибні наративи" щодо того, нібито ця наступальна операція має бути блискавичною на кшталт звільнення Харківщини.

Проте російські загарбники зробили висновки та вибудували класичну ешелоновану лінію оборони за "усіма правилами воєнної науки", зауважив аналітик.

"Пам’ятаємо найголовніше правило цієї війни – непоспіх, людські потенціали між нами й противником неспівмірні. "Жуківщина" [тактика радянського маршала Георгія Жукова. – Ред.] для нас неприйнятна", — зазначив Черник.

Він нагадав, що операція зі звільнення Херсона тривала понад три місяці.

Під час неї Сили оборони, разом з безпосередніми атакувальними діями, знищували склади боєкомплекту, шляхи його постачання та артилерію російських загарбників.

На думку аналітика, те саме відбувається і зараз. Зокрема, за червень окупанти втратили 688 артилерійських систем або майже 10 артилерійських бригад.

4 червня 2023 року у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх, тривають важкі бої.

На південному напрямку ЗСУ просуваються у напрямку Бердянська - зафіксовано просування у глибину оборони окупантів на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.

За минулий тиждень Сили оборони звільнили територію площею 9 квадратних кілометрів на сході та 28,4 кілометра квадратних на півдні.

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