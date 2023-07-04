RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Контрнаступ ЗСУ відбуватиметься як звільнення Херсону, без блискавичності – аналітик

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 16:00
Контрнаступ ЗСУ відбуватиметься як звільнення Херсону, без блискавичності – аналітик - Фото
Петро Черник (Скриншот з відео)

Від теперішнього контрнаступу Сил оборони не слід очікувати "блискавичності", ймовірніше, події наступу розвиватимуться за сценарієм Херсонської операції. Про це повідомив військовий аналітик полковник Петро Черник у включенні до Military Media Center.

Черник сказав, що в українському суспільстві склались "певні хибні наративи" щодо того, нібито ця наступальна операція має бути блискавичною на кшталт звільнення Харківщини.

Проте російські загарбники зробили висновки та вибудували класичну ешелоновану лінію оборони за "усіма правилами воєнної науки", зауважив аналітик.

"Пам’ятаємо найголовніше правило цієї війни – непоспіх, людські потенціали між нами й противником неспівмірні. "Жуківщина" [тактика радянського маршала Георгія Жукова. – Ред.] для нас неприйнятна", — зазначив Черник.

Він нагадав, що операція зі звільнення Херсона тривала понад три місяці.

Під час неї Сили оборони, разом з безпосередніми атакувальними діями, знищували склади боєкомплекту, шляхи його постачання та артилерію російських загарбників.

На думку аналітика, те саме відбувається і зараз. Зокрема, за червень окупанти втратили 688 артилерійських систем або майже 10 артилерійських бригад.

Читайте також: Топчиновник НАТО вважає правильними дії ЗСУ у наступі. Згадав Нормандію

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнахерсонконтрнаступнаступ ЗСУпетро черник
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 