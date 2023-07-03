Топчиновник НАТО вважає правильними дії ЗСУ у наступі. Згадав Нормандію

Український контрнаступ виявляється "складним" через протипіхотні міни та інші перешкоди з боку РФ, але українські сили мають рацію в тому, щоб діяти обережно, а те, як вони проводять наступ, "заслуговує похвали". Про це заявив голова Військового комітету НАТО лейтенант-адмірал Роб Бауер, пише агентство Reuters.

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"Контрнаступ – це важко. Люди ніколи не повинні думати, що це легкий крок. Цього ніколи не буде", – сказав він.

Бауер стверджує, що українські сили стикаються з російськими оборонними перешкодами глибиною до 30 метрів, коли вони пробують прорвати лінії РФ.

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев’ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається нешвидко", — сказав він.

На думку посадовця, українські сили мали рацію у тому, коли були обережними під час дослідження можливих місць для прориву, щоб уникнути значних втрат.

"Це надзвичайно складно, такий тип операцій, і я вважаю, що те, як вони це роблять, заслуговує похвали", – сказав він.

Бауер зазначив, що українські сили не мають зазнавати тиску чи критики за те, що вони не рухаються швидше.

"Це дуже, дуже важкий час для них", – підсумував він.

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