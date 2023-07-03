Топчиновник НАТО вважає правильними дії ЗСУ у наступі. Згадав Нормандію
Український контрнаступ виявляється "складним" через протипіхотні міни та інші перешкоди з боку РФ, але українські сили мають рацію в тому, щоб діяти обережно, а те, як вони проводять наступ, "заслуговує похвали". Про це заявив голова Військового комітету НАТО лейтенант-адмірал Роб Бауер, пише агентство Reuters.
"Контрнаступ – це важко. Люди ніколи не повинні думати, що це легкий крок. Цього ніколи не буде", – сказав він.
Бауер стверджує, що українські сили стикаються з російськими оборонними перешкодами глибиною до 30 метрів, коли вони пробують прорвати лінії РФ.
"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев’ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається нешвидко", — сказав він.
На думку посадовця, українські сили мали рацію у тому, коли були обережними під час дослідження можливих місць для прориву, щоб уникнути значних втрат.
"Це надзвичайно складно, такий тип операцій, і я вважаю, що те, як вони це роблять, заслуговує похвали", – сказав він.
Бауер зазначив, що українські сили не мають зазнавати тиску чи критики за те, що вони не рухаються швидше.
"Це дуже, дуже важкий час для них", – підсумував він.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ, – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- 3 липня у Міноборони повідомили, що за тиждень Сили оборони звільнили територію площею 9 квадратних кілометрів на сході та 28,4 кілометра квадратних на півдні.
- У Генштабі повідомили про важкі бої у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. На півдні російські загарбники зосередженні на відбитті українського наступу.
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