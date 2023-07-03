Топ-чиновник НАТО считает правильными действия ВСУ в наступлении. Вспомнил Нормандию
Украинское контрнаступление оказывается "сложным" из-за противопехотных мин и других препятствий со стороны РФ, но украинские силы правы в том, чтобы действовать осторожно, а то, как они проводят наступление, "заслуживает похвалы". Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет агентство Reuters.
"Контрнаступление – это тяжело. Люди никогда не должны думать, что это легкий шаг. Этого никогда не будет", – сказал он.
Бауэр утверждает, что украинские силы сталкиваются с российскими оборонительными препятствиями глубиной до 30 метров, когда они пытаются прорвать линии РФ.
"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому не удивительно, что это происходит небыстро", – сказал он.
По мнению чиновника, украинские силы были правы в том, когда были осторожны при исследовании возможных мест для прорыва, чтобы избежать значительных потерь.
"Это очень сложно, такой тип операций, и я считаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы", – сказал он.
Бауэр отметил, что украинские силы не должны подвергаться давлению или критике за то, что они не двигаются быстрее.
"Это очень, очень тяжелое время для них", – подытожил он.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- 3 июля в Минобороны сообщили, что через неделю Силы обороны освободили территорию площадью 9 квадратных километров на востоке и 28,4 километра квадратных на юге.
- В Генштабе сообщили о тяжелых боях в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. На юге российские захватчики сосредоточены на отражении украинского наступления.
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