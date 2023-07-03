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Топ-чиновник НАТО считает правильными действия ВСУ в наступлении. Вспомнил Нормандию

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 14:59
Топ-чиновник НАТО считает правильными действия ВСУ в наступлении. Вспомнил Нормандию - Фото
Роб Бауэр (Фото: EPA)

Украинское контрнаступление оказывается "сложным" из-за противопехотных мин и других препятствий со стороны РФ, но украинские силы правы в том, чтобы действовать осторожно, а то, как они проводят наступление, "заслуживает похвалы". Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет агентство Reuters.

"Контрнаступление – это тяжело. Люди никогда не должны думать, что это легкий шаг. Этого никогда не будет", – сказал он.

Бауэр утверждает, что украинские силы сталкиваются с российскими оборонительными препятствиями глубиной до 30 метров, когда они пытаются прорвать линии РФ.

"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому не удивительно, что это происходит небыстро", – сказал он.

По мнению чиновника, украинские силы были правы в том, когда были осторожны при исследовании возможных мест для прорыва, чтобы избежать значительных потерь.

"Это очень сложно, такой тип операций, и я считаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы", – сказал он.

Бауэр отметил, что украинские силы не должны подвергаться давлению или критике за то, что они не двигаются быстрее.

"Это очень, очень тяжелое время для них", – подытожил он.

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Артём Джерипа
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