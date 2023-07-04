Наступ ЗСУ. Генштаб: Є успіх в районі Бахмута, росіяни чинять шалений спротив, зазнають втрат

Збройні Сили України продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, українські воїни продовжують тиснути на росіян на північ і на південь від Бахмута, вибивають їх з раніше захоплених позицій.

Він зазначив, що ЗСУ мають частковий успіх та закріплюються.

"Противник чинить божевільний опір, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої", — сказав Ковальов.

Також спікер ГШ заявив, що Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів у районі Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.

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