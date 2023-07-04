Наступление ВСУ. Генштаб: Есть успех под Бахмутом, РФ оказывает сумасшедшее сопротивление
04.07.2023, 10:43
Техника ВСУ (Фото: EPA)
Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в районе Бахмута и имеют частичный успех. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
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По его словам, украинские воины продолжают давить на россиян севернее и южнее Бахмута, выбивают их с ранее захваченных позиций.
Он отметил, что ВСУ имеют частичный успех и закрепляются.
"Противник оказывает сумасшедшее сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои", — сказал Ковалев.
Также спикер ГШ заявил, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки.
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- В течение прошлой недели Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. на юге, сообщили в Минобороны.
- Обстановка под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
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