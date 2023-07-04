Наступление ВСУ. Генштаб: Есть успех под Бахмутом, РФ оказывает сумасшедшее сопротивление

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в районе Бахмута и имеют частичный успех. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, украинские воины продолжают давить на россиян севернее и южнее Бахмута, выбивают их с ранее захваченных позиций.

Он отметил, что ВСУ имеют частичный успех и закрепляются.

"Противник оказывает сумасшедшее сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои", — сказал Ковалев.

Также спикер ГШ заявил, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

В течение прошлой недели Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. на юге, сообщили в Минобороны.

Обстановка под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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