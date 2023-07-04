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Контрнаступление будет проходить как освобождение Херсона, без молниеносности – аналитик

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 16:00
Контрнаступление будет проходить как освобождение Херсона, без молниеносности – аналитик - Фото
Петр Черник (Скриншот по видео)

От нынешнего контрнаступления Сил обороны не следует ожидать "молниеносности", вероятнее всего, события наступления будут развиваться по сценарию Херсонской операции. Об этом сообщил военный аналитик полковник Петр Черник во включении в Military Media Center.

Черник сказал, что в украинском обществе сложились "определенные ложные нарративы" относительно того, что эта наступательная операция должна быть молниеносной вроде освобождения Харьковской области.

Однако российские захватчики сделали выводы и выстроили классическую эшелонированную линию обороны по "всем правилам военной науки", отметил аналитик.

"Помним самое главное правило этой войны – неспешность, человеческие потенциалы между нами и противником несоразмерны. "Жуковщина" [тактика советского маршала Георгия Жукова. – Ред.] для нас неприемлема", – отметил Черник.

Он напомнил, что операция по освобождению Херсона длилась более трех месяцев.

Во время нее Силы обороны, вместе с непосредственными атакующими действиями, уничтожали склады боекомплекта, пути его снабжения и артиллерию российских захватчиков.

По мнению аналитика, то же происходит и сейчас. В частности, за июнь оккупанты потеряли 688 артиллерийских систем или почти 10 артиллерийских бригад.

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Артём Джерипа
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