Контрнаступление будет проходить как освобождение Херсона, без молниеносности – аналитик

От нынешнего контрнаступления Сил обороны не следует ожидать "молниеносности", вероятнее всего, события наступления будут развиваться по сценарию Херсонской операции. Об этом сообщил военный аналитик полковник Петр Черник во включении в Military Media Center.

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Черник сказал, что в украинском обществе сложились "определенные ложные нарративы" относительно того, что эта наступательная операция должна быть молниеносной вроде освобождения Харьковской области.

Однако российские захватчики сделали выводы и выстроили классическую эшелонированную линию обороны по "всем правилам военной науки", отметил аналитик.

"Помним самое главное правило этой войны – неспешность, человеческие потенциалы между нами и противником несоразмерны. "Жуковщина" [тактика советского маршала Георгия Жукова. – Ред.] для нас неприемлема", – отметил Черник.

Он напомнил, что операция по освобождению Херсона длилась более трех месяцев.

Во время нее Силы обороны, вместе с непосредственными атакующими действиями, уничтожали склады боекомплекта, пути его снабжения и артиллерию российских захватчиков.

По мнению аналитика, то же происходит и сейчас. В частности, за июнь оккупанты потеряли 688 артиллерийских систем или почти 10 артиллерийских бригад.

4 июня 2023 года в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают наступление в районе Бахмута и имеют частичный успех, продолжаются тяжелые бои.

На южном направлении ВСУ продвигаются в направлении Бердянска – зафиксировано продвижение в глубину обороны оккупантов на 2 км. Враг оказывает ожесточенное сопротивление.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили территорию площадью 9 квадратных километров на востоке и 28,4 квадратных километра на юге.

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