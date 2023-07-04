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ВСУ: Наступаем в направлении Бердянска. Продвижение на 2 км, интенсивность боев растет

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 13:34
ВСУ: Наступаем в направлении Бердянска. Продвижение на 2 км, интенсивность боев растет - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины ведут наступление в направлении Бердянска, имеют продвижение на 2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе Сил оборони Таврийского направления.

Военные заявляют, что Силы обороны продолжают выбивать врага с позиций и продвигаются вперед — на Бердянском направлении зафиксировано максимальное продвижение в глубину обороны россиян на 2 км, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Отмечается, что враг оказывает ожесточенное сопротивление, однако украинские воины продолжают продавливать его оборону и уничтожать потенциал оккупантов.

За минувшие сутки 76 захватчиков уничтожено, 72 ранено, уничтожено 36 единиц техники.

Среди пораженных вооружений — два танка, девять бронемашин, две пушки Д-30, четыре реактивные системы "Град", три БПЛА Supercam, дроны "Ланцет" и "Орлан-10", две пушки "Гиацинт-Б", одна "Гиацинт-С", зенитный комплекс "Панцирь-С", ЗРК "Тор", две самоходные артиллерийские установки "Акация", станция радиоэлектронной борьбы и автомобильная техника. 

Также уничтожено два склада боеприпасов и один пункт управления армии России.

"Потери врага говорят о том, что интенсивность боев наращивается", — заявил спикер Сил оборони Таврийского направления Валерий Шершень.

  • 3 июля глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал, что наступление ВСУ идет "сложно" из-за противопехотных мин и других препятствий со стороны РФ, но украинские силы правы в том, что действуют осторожно, и то, как они проводят наступление, "заслуживает похвалы".
  • РФ пытается мешать наступлению ВСУ "запредельно плотным минированием" – разведка Британии.

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Дмитрий Гриниченко
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