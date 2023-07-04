ЗСУ: Наступаємо у напрямку Бердянська. Просування на 2 км, інтенсивність боїв зростає

Збройні Сили України ведуть наступ у напрямку Бердянська, мають просування на 2 кілометри. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони Таврійського напрямку.

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Військові заявляють, що Сили оборони продовжують вибивати ворога з позицій і просуваються вперед — на Бердянському напрямку зафіксовано максимальне просування у глибину оборони росіян на 2 км, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Зазначається, що ворог чинить запеклий опір, проте українські воїни продовжують продавлювати його оборону та знищувати потенціал окупантів.

Минулої доби 76 загарбників знищено, 72 поранено, знищено 36 одиниць техніки.

Серед уражених озброєнь — два танки, дев'ять бронемашин, дві гармати Д-30, чотири реактивні системи "Град", три БПЛА Supercam, дрони "Ланцет" та "Орлан-10", дві гармати "Гіацинт-Б", одна "Гіацинт- З", зенітний комплекс "Панцир-С", ЗРК "Тор", дві самохідні артилерійські установки "Акація", станція радіоелектронної боротьби та автомобільна техніка.

Також знищено два склади боєприпасів та один пункт управління армії Росії.

"Втрати ворога свідчать про те, що інтенсивність боїв нарощується", — заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час якого кожен відвойований метр землі дається кров'ю.

3 липня голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав, що наступ ЗСУ йде "складно" через протипіхотні міни та інші перешкоди з боку РФ, але українські сили мають рацію в тому, що діють обережно, і те, як вони проводять наступ, "заслуговує на похвалу".

РФ намагається заважати наступу ЗСУ "надто щільним мінуванням" – розвідка Британії.

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