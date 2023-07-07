Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский побывали на южном фронте. Видео опубликовал главком.

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В ролике показано, что визит военачальников на юг состоялся 6 июля.

"С начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия", – написал Залужный.

Они узнали об оперативной обстановке на юге, побывали в штабах на Таврическом и Запорожском направлениях.

На одном из кадров Залужный обнимает Сырского. Шаптала стоит рядом и улыбается.

Отправляясь с одного на другое направление, Залужный сказал: "Все нормально, все будет хорошо, все по плану. Ребята – молодцы. Победим!"

ВСУ на юге продвигаются по направлению к Бердянску — было зафиксировано продвижение в глубину обороны россиян на 2 км. Враг оказывает ожесточенное сопротивление.

Военный аналитик полковник Черник сообщил, что контрнаступление ВСУ будет происходить по сценарию освобождения Херсона, без "молниеносности".

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