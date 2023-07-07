Маляр: На юге Россия теряет в 5,3 раза больше военных, чем Украина. ВСУ перемалывают врага

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия теряет на юге в 5,3 раза больше личного состава, чем Украина во время контрнаступления. Силы обороны фактически "перемалывают" оккупантов и их технику.

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По данным Минобороны, соотношение безвозвратных потерь на юге – 1 к 5,3, Россия теряет в 5,3 раза больше военных, чем Украина.

Маляр сообщила, что из-за значительных потерь личного состава оккупанты на Южном направлении все больше отказываются воевать.

По ее словам, Силы обороны продолжают продвигаться на Мелитопольском и Бердянском направлениях, везде – горячие бои.

Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Кроме того, наши защитники фактически перемалывают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных – ощутимо уменьшая таким образом наступательные и оборонительные способности врага", – добавила заместитель Резникова.

Оккупанты продолжают наступать на Авдеевском, Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях, безуспешно пытаясь прорвать оборону ВСУ.

В Бахмуте, говорит Маляр, российские войска фактически в ловушке, поскольку Силы обороны максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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