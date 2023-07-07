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Клещеевка. Генштаб: ВСУ имеют частичный успех под Бахмутом, закрепляются — карта боев

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 09:28
Клещеевка. Генштаб: ВСУ имеют частичный успех под Бахмутом, закрепляются — карта боев - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех в наступлении в районе Клещеевки под Бахмутом. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, украинские воины продолжают наступление на Бахмутском направлении.
Южнее и севернее Бахмута ВСУ продолжают давить на россиян, выбивают их с ранее захваченных рубежей. 

Ковалев заявил, что в районе Клещеевки на юг от города есть частичный успех, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются тяжелые бои. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • В течение прошлой недели Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. на юге, сообщили в Минобороны.
  • Обстановка под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны. 

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Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассбахмутнаступлениегенштабАндрей КовалевКлещеевка
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