Клещеевка. Генштаб: ВСУ имеют частичный успех под Бахмутом, закрепляются — карта боев

Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех в наступлении в районе Клещеевки под Бахмутом. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, украинские воины продолжают наступление на Бахмутском направлении.

Южнее и севернее Бахмута ВСУ продолжают давить на россиян, выбивают их с ранее захваченных рубежей.

Ковалев заявил, что в районе Клещеевки на юг от города есть частичный успех, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются тяжелые бои.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

В течение прошлой недели Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. на юге, сообщили в Минобороны.

Обстановка под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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