Кліщіївка. Генштаб: ЗСУ мають частковий успіх під Бахмутом, закріплюються — карта боїв

Збройні Сили України мають частковий успіх у наступі в районі Кліщіївки під Бахмутом. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, українські воїни продовжують наступ на Бахмутському напрямку.

На південь і на північ від Бахмута ЗСУ і далі тиснуть на росіян, вибивають їх із раніше захоплених рубежів.

Ковальов заявив, що в районі Кліщіївки на південь від міста є частковий успіх, Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, точаться важкі бої.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.

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