RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Маляр: На півдні Росія втрачає у 5,3 раза більше військових, ніж Україна. ЗСУ перемолочують ворога

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 20:15
Маляр: На півдні Росія втрачає у 5,3 раза більше військових, ніж Україна. ЗСУ перемолочують ворога - Фото
Ганна Маляр (Фото: Facebook)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія втрачає на півдні у 5,3 раза більше особового складу, ніж Україна під час контрнаступу. Сили оборони фактично "перемолочують" окупантів та їхню техніку. 

За даними Міноборони, співвідношення безповоротних втрат на півдні – 1 до 5,3, Росія втрачає у 5,3 раза більше військових, ніж Україна.

Маляр повідомила, що через значні втрати особового складу окупанти на Південному напрямку дедалі відмовляються воювати.

За її словами, Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках, скрізь — гарячі бої.

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Крім того, наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного перебування російських військових, відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога", – додала заступниця Резнікова.

Окупанти продовжують наступати на Авдіївському, Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках, безуспішно намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

У Бахмуті, каже Маляр, російські війська фактично у пастці, оскільки Сили оборони максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід.

  • У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони. 

Читайте також: Кліщіївка. Генштаб: ЗСУ мають частковий успіх під Бахмутом, закріплюються — карта боїв

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГанна Малярсхідконтрнаступпівдень
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 