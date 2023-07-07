Маляр: На півдні Росія втрачає у 5,3 раза більше військових, ніж Україна. ЗСУ перемолочують ворога

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія втрачає на півдні у 5,3 раза більше особового складу, ніж Україна під час контрнаступу. Сили оборони фактично "перемолочують" окупантів та їхню техніку.

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За даними Міноборони, співвідношення безповоротних втрат на півдні – 1 до 5,3, Росія втрачає у 5,3 раза більше військових, ніж Україна.

Маляр повідомила, що через значні втрати особового складу окупанти на Південному напрямку дедалі відмовляються воювати.

За її словами, Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках, скрізь — гарячі бої.

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Крім того, наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного перебування російських військових, відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога", – додала заступниця Резнікова.

Окупанти продовжують наступати на Авдіївському, Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках, безуспішно намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

У Бахмуті, каже Маляр, російські війська фактично у пастці, оскільки Сили оборони максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.

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