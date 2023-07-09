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"Ему габелла". У Бахмута снайпер ликвидировал оккупанта и сбил дрон с 1200 метров – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 09:54
Видео: Александр Сырский (Telegram)
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинского снайпера на Бахмутском направлении, который с расстояния 1200 метров прямым выстрелом ликвидировал российского оккупанта. Видео военачальник опубликовал в Telegram.

"На видео отличная работа группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Работает снайпер с позывным "АЛЬФА". С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага", – написал Сырский.

На ролике украинские воины сидят на позициях в кикиморах, стреляя в сторону врага.

Один из военных констатирует, что ему удалось попасть в оккупанта.

По словам командующего Сухопутными войсками, во время работы снайпера по врагу, над группой летал российский разведывательный беспилотник, который также удалось сбить.

На видео украинские военные говорят, что "подбили крыло" дрона, и уже в следующее мгновение вражеский беспилотник идет на снижение.

"Подбили, все, ему габелла", – раздается от снайперов.

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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Милана Головань
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