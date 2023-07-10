Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили російську позицію з протитанковою керованою ракетою у Бахмуті. Відповідне відео поширив командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
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"Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", – написав він.
Сирський зазначив, що бойова робота триває, на напрямку ворог вибивається з позицій.
Аеророзвідка виявила позицію російських загарбників з ПТКР, після цього по ній відпрацювали воїни 77-ї бригади.
На відео дрон знімає знищені житлові квартали Бахмута.
На даху одного з будинків росіяни обладнали позицію.
Згодом по ній "прилітає", і дим закриває майже весь дах будинку. Позицію знешкоджено.
- 7 липня з'явилось відео зі знищенням російського танку Т-80 під Бахмутом за допомогою протитанкових комплексів NLAW та Javelin.
- 9 липня було опубліковано відео з роботою українського снайпера на Бахмутському напрямку, який з відстані 1200 метрів прямим пострілом ліквідував російського окупанта.
- З'явилось відео, на якому бійці 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі" відпрацювали трофейною вогнеметною системою залпового вогню "Солнцепек" по позиціях російських загарбників.
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