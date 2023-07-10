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Сирський: ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль – відео зі знищенням російської ПТКР видео

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10.07.2023, 13:43
Відео: Олександр Сирський
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Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили російську позицію з протитанковою керованою ракетою у Бахмуті. Відповідне відео поширив командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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"Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", – написав він.

Сирський зазначив, що бойова робота триває, на напрямку ворог вибивається з позицій.

Аеророзвідка виявила позицію російських загарбників з ПТКР, після цього по ній відпрацювали воїни 77-ї бригади.

На відео дрон знімає знищені житлові квартали Бахмута.

На даху одного з будинків росіяни обладнали позицію.

Згодом по ній "прилітає", і дим закриває майже весь дах будинку. Позицію знешкоджено.

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Артем Джеріпа
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війнаолександр сирськийПТУРаеророзвідкабахмут
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