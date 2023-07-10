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Сырский: ВСУ берут Бахмут под огневой контроль – видео с уничтожением российской ПТУР видео

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 13:43
Видео: Александр Сырский
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Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российскую позицию с противотанковой управляемой ракетой в Бахмуте. Соответствующее видео распространил командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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"Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны", – написал он.

Сырский отметил, что боевая работа продолжается, на направлении враг выбивается с позиций.

Аэроразведка выявила позицию российских захватчиков с ПТУР, после чего по ней отработали воины 77-й бригады.

На видео дрон снимает уничтоженные жилые кварталы Бахмута.

На крыше одного из домов россияне оборудовали позицию.

Впоследствии по ней "прилетает", и дым закрывает почти всю крышу дома. Позиция обезврежена.

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Артём Джерипа
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