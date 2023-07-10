Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российскую позицию с противотанковой управляемой ракетой в Бахмуте. Соответствующее видео распространил командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
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"Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны", – написал он.
Сырский отметил, что боевая работа продолжается, на направлении враг выбивается с позиций.
Аэроразведка выявила позицию российских захватчиков с ПТУР, после чего по ней отработали воины 77-й бригады.
На видео дрон снимает уничтоженные жилые кварталы Бахмута.
На крыше одного из домов россияне оборудовали позицию.
Впоследствии по ней "прилетает", и дым закрывает почти всю крышу дома. Позиция обезврежена.
- 7 июля появилось видео с уничтожением российского танка Т-80 под Бахмутом с помощью противотанковых комплексов NLAW и Javelin.
- 9 июля было опубликовано видео с работой украинского снайпера на Бахмутском направлении, который с расстояния 1200 метров прямым выстрелом ликвидировал российского оккупанта.
- Появилось видео, на котором бойцы 67-й отдельной механизированной бригады "Волки Да Винчи" отработали трофейной огнеметной системой залпового огня "Солнцепек" по позициям российских захватчиков.
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