Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российскую позицию с противотанковой управляемой ракетой в Бахмуте. Соответствующее видео распространил командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны", – написал он.

Сырский отметил, что боевая работа продолжается, на направлении враг выбивается с позиций.

Аэроразведка выявила позицию российских захватчиков с ПТУР, после чего по ней отработали воины 77-й бригады.

На видео дрон снимает уничтоженные жилые кварталы Бахмута.

На крыше одного из домов россияне оборудовали позицию.

Впоследствии по ней "прилетает", и дым закрывает почти всю крышу дома. Позиция обезврежена.

Читайте также: В Макеевке снова взрывы: третий день подряд – видео, фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.