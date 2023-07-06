Во временно оккупированной Макеевке третий день подряд раздаются взрывы. В сети местные Telegram-каналы и ресурсы оккупантов распространяют видео прилетов.

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Украинское СМИ "Новости Донбасса" сообщает о прилете в поселок Ханженково рядом с Макеевкой и публикует видео.

Российские пропагандисты распространяют еще одно видео.

Также в сети появились фото со столбами дыма, как утверждается, они видны над временно оккупированной Макеевкой.

Официальных комментариев пока нет.

4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы. В СтратКоме ВСУ официально подтвердили информацию о попадании в склад оккупантов во временно оккупированной Макеевке.

Со временем появилось видео с уничтожением арсенала российских захватчиков в Макеевке.

На следующий день оккупанты сообщили о новых прилетах в Макеевке, заявили, что на нефтебазе начался пожар. В сети снова появились видео с места событий.

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