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В Макеевке снова взрывы: третий день подряд – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 16:08
Видео: ресурс оккупантов
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Во временно оккупированной Макеевке третий день подряд раздаются взрывы. В сети местные Telegram-каналы и ресурсы оккупантов распространяют видео прилетов.

Украинское СМИ "Новости Донбасса" сообщает о прилете в поселок Ханженково рядом с Макеевкой и публикует видео.

Российские пропагандисты распространяют еще одно видео.

Также в сети появились фото со столбами дыма, как утверждается, они видны над временно оккупированной Макеевкой.

Фото: ресурс оккупантов

Официальных комментариев пока нет.

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Артём Джерипа
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