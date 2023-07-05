В сети появилось видео удара Вооруженных Сил Украины по складу боеприпасов россиян во временно оккупированной Макеевке. Соответствующую запись опубликовал канал Telegram-donetchanyn, который, как считается, ведет уроженец Донецка, освещающий войну РФ против Украины.

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На канале сказано, что россияне разместили большой склад с боекомплектом к реактивным системам залпового огня во дворе недостроенного жилмассива.

Склад был уничтожен точным ударом Сил обороны.

"Отдельная благодарность местным жителям, подсветившим расположение склада и ожидающим возвращения Украины", — говорится в сообщении.

На видео с дрона можно заметить, что детонация на складе была настолько мощной, что напоминала "гриб" после ядерного взрыва.

Есть неподтвержденная информация, что боекомплект врага детонировал около трех часов.

Ранее в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ официально подтвердили информацию о попадании в склад оккупантов в Макеевке.

22 июня 2023 года были нанесены удары по двум мостам, соединяющим временно оккупированные Крым и Херсонскую область.

В ОК "Юг" сообщили, что в результате этого будет подорвана логистика оккупантов.

В Главном управлении разведки МО, комментируя удары по мостам, сказали, что "продолжение следует".

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