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Макеевка. Появилось видео уничтожения арсенала РФ — от взрыва образовался огромный "гриб" видео

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 11:20
Взрыв склада россиян в Макеевке
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В сети появилось видео удара Вооруженных Сил Украины по складу боеприпасов россиян во временно оккупированной Макеевке. Соответствующую запись опубликовал канал Telegram-donetchanyn, который, как считается, ведет уроженец Донецка, освещающий войну РФ против Украины.

На канале сказано, что россияне разместили большой склад с боекомплектом к реактивным системам залпового огня во дворе недостроенного жилмассива. 

Склад был уничтожен точным ударом Сил обороны. 

"Отдельная благодарность местным жителям, подсветившим расположение склада и ожидающим возвращения Украины", — говорится в сообщении.

На видео с дрона можно заметить, что детонация на складе была настолько мощной, что напоминала "гриб" после ядерного взрыва.

Есть неподтвержденная информация, что боекомплект врага детонировал около трех часов.

Местоположение уничтоженного склада с БК в Макеевке (Карта: googlemaps.com)

Ранее в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ официально подтвердили информацию о попадании в склад оккупантов в Макеевке.

Смотрите также: Вечер в оккупированных Донецке и Макеевке прошел с мощными взрывами – видео "грибов"

Дмитрий Гриниченко
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