У мережі з'явилося відео удару Збройних Сил України по складу боєприпасів росіян у тимчасово окупованій Макіївці. Відповідний запис опублікував Telegram-канал donetchanyn, який, як вважається, веде уродженець Донецька, який висвітлює війну РФ проти України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На каналі сказано, що росіяни розмістили великий склад із боєкомплектом до реактивних систем залпового вогню у дворі недобудованого житлового масиву.

Склад був знищений влучним ударом Сил оборони.

"Окрема подяка місцевим жителям, які підсвітили розташування складу і чекають на повернення України", — йдеться в повідомленні.

На відео з дрона можна помітити, що детонація на складі була настільки потужною, що нагадувала "гриб" після ядерного вибуху.

Є непідтверджена інформація, що боєкомплект ворога детонував близько трьох годин.

Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про влучання в склад окупантів у Макіївці.

22 червня 2023 року було завдано ударів по двох мостах, що з'єднують тимчасово окуповані Крим та Херсонщину.

В ОК "Південь" повідомили, що внаслідок цього буде підірвано логістику окупантів.

У Головному управлінні розвідки МО, коментуючи удари по мостах, сказали - "далі буде".

Читайте також: Вечір в окупованих Донецьку та Макіївці минув з потужними вибухами – відео "грибів"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.