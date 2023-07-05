У мережі з'явилося відео удару Збройних Сил України по складу боєприпасів росіян у тимчасово окупованій Макіївці. Відповідний запис опублікував Telegram-канал donetchanyn, який, як вважається, веде уродженець Донецька, який висвітлює війну РФ проти України.
На каналі сказано, що росіяни розмістили великий склад із боєкомплектом до реактивних систем залпового вогню у дворі недобудованого житлового масиву.
Склад був знищений влучним ударом Сил оборони.
"Окрема подяка місцевим жителям, які підсвітили розташування складу і чекають на повернення України", — йдеться в повідомленні.
На відео з дрона можна помітити, що детонація на складі була настільки потужною, що нагадувала "гриб" після ядерного вибуху.
Є непідтверджена інформація, що боєкомплект ворога детонував близько трьох годин.
Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про влучання в склад окупантів у Макіївці.
- 22 червня 2023 року було завдано ударів по двох мостах, що з'єднують тимчасово окуповані Крим та Херсонщину.
- В ОК "Південь" повідомили, що внаслідок цього буде підірвано логістику окупантів.
- У Головному управлінні розвідки МО, коментуючи удари по мостах, сказали - "далі буде".
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