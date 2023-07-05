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Макіївка. З'явилося відео знищення арсеналу росіян — від вибуху утворився величезний "гриб" видео

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 11:20
Вибух складу росіян у Макіївці
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У мережі з'явилося відео удару Збройних Сил України по складу боєприпасів росіян у тимчасово окупованій Макіївці. Відповідний запис опублікував Telegram-канал donetchanyn, який, як вважається, веде уродженець Донецька, який висвітлює війну РФ проти України.

На каналі сказано, що росіяни розмістили великий склад із боєкомплектом до реактивних систем залпового вогню у дворі недобудованого житлового масиву.

Склад був знищений влучним ударом Сил оборони.

"Окрема подяка місцевим жителям, які підсвітили розташування складу і чекають на повернення України", — йдеться в повідомленні.

На відео з дрона можна помітити, що детонація на складі була настільки потужною, що нагадувала "гриб" після ядерного вибуху.

Є непідтверджена інформація, що боєкомплект ворога детонував близько трьох годин.

Розташування знищеного складу з БК у Макіївці (Карта: googlemaps.com)

Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про влучання в склад окупантів у Макіївці.

  • 22 червня 2023 року було завдано ударів по двох мостах, що з'єднують тимчасово окуповані Крим та Херсонщину.
  • В ОК "Південь" повідомили, що внаслідок цього буде підірвано логістику окупантів.
  • У Головному управлінні розвідки МО, коментуючи удари по мостах, сказали - "далі буде".

Читайте також: Вечір в окупованих Донецьку та Макіївці минув з потужними вибухами – відео "грибів"

Дмитро Гриниченко
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