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У Макіївці знову вибухи: третій день поспіль – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 16:08
Відео: ресурс окупантів
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У тимчасово окупованій Макіївці третій день поспіль лунають вибухи. У мережі місцеві Telegram-канали та ресурси окупантів поширюють відео прильотів.

Українське ЗМІ "Новости Донбасса" повідомляє про приліт у селище Ханженково поряд з Макіївкою і публікує відео.

Російські пропагандисти поширюють ще одне відео.

Також у мережі з'явились фото зі стовбами диму, як стверджується, їх видно над тимчасово окупованою Макіївкою.

Фото: ресурс окупантів

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Артем Джеріпа
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