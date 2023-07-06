У тимчасово окупованій Макіївці третій день поспіль лунають вибухи. У мережі місцеві Telegram-канали та ресурси окупантів поширюють відео прильотів.

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Українське ЗМІ "Новости Донбасса" повідомляє про приліт у селище Ханженково поряд з Макіївкою і публікує відео.

Російські пропагандисти поширюють ще одне відео.

Також у мережі з'явились фото зі стовбами диму, як стверджується, їх видно над тимчасово окупованою Макіївкою.

Офіційних коментарів наразі немає.

4 липня у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи. У СтратКомі ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про влучання у склад окупантів у тимчасово окупованій Макіївці.

Згодом з'явилось відео зі знищенням арсеналу російських загарбників у Макіївці.

Наступного дня окупанти повідомили про нові прильоти у Макіївці, заявили, що нібито на нафтобазі здійнялась пожежа. У мережі знову з'явились відео з місця подій.

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