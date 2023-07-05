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ЗСУ знищили об'єкт військової інфраструктури росіян під Дебальцевим – фото, мапа

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 17:52
ЗСУ знищили об'єкт військової інфраструктури росіян під Дебальцевим – фото, мапа - Фото
Дебальцеве (Фото: ресурс окупантів)

Сили оборони знищили об'єкт російських загарбників поряд з тимчасово окупованим Дебальцевим у Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Зазначається, що військово-інфраструктурний об'єкт окупантів був знищений на південних околицях міста Дебальцеве.

Як доказ було додано мапи з геолокацією місця вибуху, зафіксованого на фото.

Відстань між Дебальцевим та найближчими контрольованими Україною територіями становить понад 30 км.

Місце влучання поряд з Дебальцевим (Фото: СтратКом ЗСУ)

Дебальцеве на мапі deepstate
  • 4 липня у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці лунали вибухи, у мережі з'явились відео прильотів. СтратКом ЗСУ підтвердив влучання у склад окупантів у тимчасово окупованій Макіївці.

Дивіться також: Макіївка. З'явилося відео знищення арсеналу росіян — від вибуху утворився величезний "гриб"

Артем Джеріпа
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війнаДебальцевестратком зсувійськова інфраструктура
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