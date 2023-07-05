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ВСУ уничтожили объект военной инфраструктуры россиян под Дебальцевом – фото, карта

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 17:52
ВСУ уничтожили объект военной инфраструктуры россиян под Дебальцевом – фото, карта - Фото
Дебальцево (Фото: ресурс оккупантов)

Силы обороны уничтожили объект российских захватчиков рядом с временно оккупированным Дебальцевом в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.

Отмечается, что военно-инфраструктурный объект оккупантов был уничтожен на южных окрестностях города Дебальцево.

В доказательство были добавлены карты с геолокацией места взрыва, зафиксированного на фото.

Расстояние между Дебальцевом и ближайшими контролируемыми Украиной территориями составляет более 30 км.

Место попадания рядом с Дебальцевом (Фото: СтратКом ВСУ)

Дебальцево на карте deepstate
  • 4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке раздавались взрывы, в сети появились видео прилетов. СтратКом ВСУ подтвердил попадание в склад оккупантов во временно оккупированной Макеевке.

Смотрите также: Макеевка. Появилось видео уничтожения арсенала россиян – от взрыва образовался огромный "гриб"

Артём Джерипа
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