ВСУ уничтожили объект военной инфраструктуры россиян под Дебальцевом – фото, карта
05.07.2023, 17:52
Дебальцево (Фото: ресурс оккупантов)
Силы обороны уничтожили объект российских захватчиков рядом с временно оккупированным Дебальцевом в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.
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Отмечается, что военно-инфраструктурный объект оккупантов был уничтожен на южных окрестностях города Дебальцево.
В доказательство были добавлены карты с геолокацией места взрыва, зафиксированного на фото.
Расстояние между Дебальцевом и ближайшими контролируемыми Украиной территориями составляет более 30 км.
- 4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке раздавались взрывы, в сети появились видео прилетов. СтратКом ВСУ подтвердил попадание в склад оккупантов во временно оккупированной Макеевке.
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