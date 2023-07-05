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Вибухи в окупованій Макіївці. Росіяни пишуть про пожежу на нафтобазі – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 22:17
Відео: ресурс окупантів
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У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині стались вибухи, повідомляють місцеві пропагандистські ресурси окупантів. У мережі поширюються відео та фото наслідків вибуху.

Місцевий Telegram-канал стверджує, нібито після влучання у Макіївці загорілась нафтобаза та поширює ще одне відео.

Російські пропагандисти "Известия" з посиланням на главу незаконної окупаційної адміністрації також повідомляють про нібито пожежу на нафтобазі після "атаки".

Також у мережі з'явились фото того, як виглядає задимлення у Макіївці з Донецьку.

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

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Артем Джеріпа
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