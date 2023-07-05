У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині стались вибухи, повідомляють місцеві пропагандистські ресурси окупантів. У мережі поширюються відео та фото наслідків вибуху.

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Місцевий Telegram-канал стверджує, нібито після влучання у Макіївці загорілась нафтобаза та поширює ще одне відео.

Російські пропагандисти "Известия" з посиланням на главу незаконної окупаційної адміністрації також повідомляють про нібито пожежу на нафтобазі після "атаки".

Також у мережі з'явились фото того, як виглядає задимлення у Макіївці з Донецьку.

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

4 липня у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи. В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про влучання у склад окупантів у тимчасово окупованій Макіївці.

Згодом з'явилось відео зі знищенням арсеналу російських загарбників у Макіївці.

5 липня у ЗСУ повідомили про знищення об'єкта російської військової інфраструктури у тимчасово окупованому Дебальцевому.

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