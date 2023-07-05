ЗСУ мають успіхи на півдні: знищили російські ЗРК "Тор" та РЛС "Зоопарк"- Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій та мають успіхи. Про це повідомив командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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На напрямку впродовж доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1541 вогневе завдання.

За добу втрати російських загарбників вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Знищено 25 одиниць військової техніки противника: дві бойові броньовані машини, три гармати Д-30, гармата 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк" та автомобільну техніку.

Окрім цього, на напрямку було знищено дев'ять складів боєприпасів ворога.

В інтерв'ю Тарнавський повідомив, що наступ ЗСУ на півдні йде "стабільно": "Головне, що ми не використали весь свій потенціал".

На думку військового аналітика полковника Черника, контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм операції зі звільнення Херсона, без "блискавичності".

Сьогодні у Генштабі повідомили, що ЗСУ мають успіх під час наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

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