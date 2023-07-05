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ЗСУ мають успіхи на півдні: знищили російські ЗРК "Тор" та РЛС "Зоопарк"- Тарнавський

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 16:53
ЗСУ мають успіхи на півдні: знищили російські ЗРК
Олександр Тарнавський (Скриншот з відео)

На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій та мають успіхи. Про це повідомив командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

На напрямку впродовж доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1541 вогневе завдання.

За добу втрати російських загарбників вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Знищено 25 одиниць військової техніки противника: дві бойові броньовані машини, три гармати Д-30, гармата 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк" та автомобільну техніку.

Окрім цього, на напрямку було знищено дев'ять складів боєприпасів ворога.

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Артем Джеріпа
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