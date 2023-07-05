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У ВСУ успехи на юге: уничтожили российские ЗРК "Тор" и РЛС "Зоопарк" – Тарнавский

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 16:53
У ВСУ успехи на юге: уничтожили российские ЗРК
Александр Тарнавский (Скриншот видео)

На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и преуспевают. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

На протяжении суток артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1541 огневую задачу.

За сутки потери российских захватчиков убитыми и ранеными составили более двух рот.

Уничтожены 25 единиц военной техники противника: две боевые бронированные машины, три пушки Д-30, пушка 2А36 "Гиацинт-Б", зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор", радиолокационная станция "Зоопарк" и автомобильная техника.

Кроме этого, на направлении были уничтожены девять складов боеприпасов врага.

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Артём Джерипа
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