Бахмут. ВСУ наступают в районе Клещеевки, имеют успех, россияне вводят резервы — Генштаб
05.07.2023, 09:03
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)
Вооруженные Силы Украины имеют успех при наступлении в районе Клещеевки около Бахмута. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
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По его словам, ВСУ продолжают наступление севернее и южнее Бахмута, оказывают давление на врага и выбивают его с ранее занятых рубежей.
Он отметил, что украинские воины имеют частичный успех в районе Клещеевки на юг от Бахмута, закрепляются.
Ковалев подчеркнул, что противник оказывает мощное сопротивление, вводит резервы и несет большие потери, продолжаются тяжелые бои.
Одновременно Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки.
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- В течение прошлой недели Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. на юге, сообщили в Минобороны.
- Обстановка под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
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