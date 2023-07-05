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Бахмут. ВСУ наступают в районе Клещеевки, имеют успех, россияне вводят резервы — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 09:03
Бахмут. ВСУ наступают в районе Клещеевки, имеют успех, россияне вводят резервы — Генштаб - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины имеют успех при наступлении в районе Клещеевки около Бахмута. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, ВСУ продолжают наступление севернее и южнее Бахмута, оказывают давление на врага и выбивают его с ранее занятых рубежей. 

Он отметил, что украинские воины имеют частичный успех в районе Клещеевки на юг от Бахмута, закрепляются. 

Ковалев подчеркнул, что противник оказывает мощное сопротивление, вводит резервы и несет большие потери, продолжаются тяжелые бои. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Одновременно Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки. 

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • В течение прошлой недели Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. на юге, сообщили в Минобороны.
  • Обстановка под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны. 

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Дмитрий Гриниченко
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