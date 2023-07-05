Бахмут. ЗСУ наступають у районі Кліщіївки, мають успіх, росіяни вводять резерви — Генштаб

Збройні Сили України мають успіх під час наступу в районі Кліщіївки біля Бахмута. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, ЗСУ продовжують наступ північніше і південніше Бахмута, чинять тиск на ворога і вибивають його з раніше зайнятих рубежів.

Він зазначив, що українські воїни мають частковий успіх у районі Кліщіївки на південь від Бахмута, закріплюються.

Ковальов підкреслив, що противник чинить сильний опір, вводить резерви та зазнає великих втрат, тривають тяжкі бої.

Одночасно Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога в районі Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.

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