UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кремль собирается привлечь в армию РФ еще 500 000 человек для войны на истощение – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 13:06
Кремль собирается привлечь в армию РФ еще 500 000 человек для войны на истощение – Генштаб - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

По планам Кремля, в ряды оккупационной армии России предполагается дополнительно привлечь до 500 000 человек и, учитывая большой мобилизационный ресурс, Москва "способна полностью обеспечить собственные вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение". Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, пишет Укринформ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он отметил, однако, что уровень подготовки и обеспечения военнослужащих, подписывающих контракты с МО РФ, "недостаточен для выполнения задач по назначению", так как оккупанты получают опыт уже в ходе боевых действий.

Громов уточнил, что с начала весеннего призыва (ориентировочно за 2,5 месяца) в РФ взяли на контракт 6000 — 15 000 человек, но командование ВС РФ собирается в сжатые сроки улучшить ситуацию на 40 000 штыков за счет формального "вливания" в состав армии боевиков якобы частных военных компаний (кроме террористов группы Вагнера).

Относительно оккупантов на территории союзной Кремлю Беларуси, там в центрах подготовки проходят обучение от 3000 до 5000 мобилизованных россиян.

Читайте также: Комбат-ветеран 3 ОШБр: Это не "чмобики", а серьезный противник, желающий и умеющий воевать 

Громов добавил, что массовый набор заключенных (по оценкам – до 27 000 человек) в России проводился только в группу Вагнера.

Комментируя анонс в начале 2023 года от военного руководства РФ о формировании не менее 20 новых дивизий (каждая от 5000 до 20 000 военных), бригадный генерал ВСУ сообщил, что сейчас известно о формировании противником новых в/ч и подразделений в составе 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа (мотострелковая дивизия, две мотострелковые и одна танковая бригады) и 40-го армейского корпуса Южного военного округа (мотострелковая дивизия и бригада) ВС РФ.

Эти силы, по его словам, могут быть применены как стратегический резерв, возможные сроки их готовности – не ранее начала 2024 года.

Читайте также: Залужный назначил нового начальника Одесского военкомата. Это боевой комбриг Охрименко 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнамобилизацияАлексей Громов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 