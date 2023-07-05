Кремль собирается привлечь в армию РФ еще 500 000 человек для войны на истощение – Генштаб

По планам Кремля, в ряды оккупационной армии России предполагается дополнительно привлечь до 500 000 человек и, учитывая большой мобилизационный ресурс, Москва "способна полностью обеспечить собственные вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение". Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, пишет Укринформ.

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Он отметил, однако, что уровень подготовки и обеспечения военнослужащих, подписывающих контракты с МО РФ, "недостаточен для выполнения задач по назначению", так как оккупанты получают опыт уже в ходе боевых действий.

Громов уточнил, что с начала весеннего призыва (ориентировочно за 2,5 месяца) в РФ взяли на контракт 6000 — 15 000 человек, но командование ВС РФ собирается в сжатые сроки улучшить ситуацию на 40 000 штыков за счет формального "вливания" в состав армии боевиков якобы частных военных компаний (кроме террористов группы Вагнера).

Относительно оккупантов на территории союзной Кремлю Беларуси, там в центрах подготовки проходят обучение от 3000 до 5000 мобилизованных россиян.

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Громов добавил, что массовый набор заключенных (по оценкам – до 27 000 человек) в России проводился только в группу Вагнера.

Комментируя анонс в начале 2023 года от военного руководства РФ о формировании не менее 20 новых дивизий (каждая от 5000 до 20 000 военных), бригадный генерал ВСУ сообщил, что сейчас известно о формировании противником новых в/ч и подразделений в составе 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа (мотострелковая дивизия, две мотострелковые и одна танковая бригады) и 40-го армейского корпуса Южного военного округа (мотострелковая дивизия и бригада) ВС РФ.

Эти силы, по его словам, могут быть применены как стратегический резерв, возможные сроки их готовности – не ранее начала 2024 года.

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