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Мобилизация в Украине. Рада расширила список тех, кто подлежит призыву на службу в ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 12:28
Мобилизация в Украине. Рада расширила список тех, кто подлежит призыву на службу в ВСУ - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Верховная Рада расширила список граждан, которые подлежат мобилизации в ряды Сил обороны Украины. Соответствующий пункт проголосован в законе №9342 о доплатах военным.

В закон о мобилизационной подготовке и мобилизации была внесена правка об отсрочке для лиц, чьи жены, мужья или один из родителей имеют инвалидность I или II группы. 

Теперь человека могут мобилизовать, если родственников с инвалидностью могут содержать другие работоспособные члены семьи. 

Правка в закон о мобилизации

В результате отсрочку можно получить, если в семье нет других людей, которые могут присматривать за родственником с ограниченными способностями. 

Норма закона вступит в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским

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Дмитрий Гриниченко
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