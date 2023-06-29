Мобилизация в Украине. Рада расширила список тех, кто подлежит призыву на службу в ВСУ

Верховная Рада расширила список граждан, которые подлежат мобилизации в ряды Сил обороны Украины. Соответствующий пункт проголосован в законе №9342 о доплатах военным.

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В закон о мобилизационной подготовке и мобилизации была внесена правка об отсрочке для лиц, чьи жены, мужья или один из родителей имеют инвалидность I или II группы.

Теперь человека могут мобилизовать, если родственников с инвалидностью могут содержать другие работоспособные члены семьи.

В результате отсрочку можно получить, если в семье нет других людей, которые могут присматривать за родственником с ограниченными способностями.

Норма закона вступит в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским.

22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла и офис семьи одесского военкома Борисова. В Раде инициировали проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов).

Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать – в другом, сообщил полковник ВСУ Калугин.

Читайте разъяснения ТЦК и СП о том, кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным.

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