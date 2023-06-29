Мобілізація в Україні. Рада розширила список тих, хто підлягає призову на службу до ЗСУ

Верховна Рада розширила список громадян, які підлягають мобілізації до лав Сил оборони України. Відповідний пункт проголосовано у законі №9342 про доплати військовим.

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До закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію було внесено правку про відстрочку для осіб, чиї дружини, чоловіки або один із батьків мають інвалідність І чи ІІ групи.

Тепер людину можуть мобілізувати, якщо родичів з інвалідністю можуть утримувати інші працездатні члени сiм'ї.

У результаті відстрочку можна отримати, якщо в сім'ї немає інших людей, які можуть наглядати за родичем з обмеженими можливостями.

Норма закону набере чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським.

Вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству, і такі методи пов'язані з тим, що військовозобов'язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати – в іншому, повідомив полковник ЗСУ Калугін.

Читайте роз'яснення ТЦК та СП про те, хто і де має право видавати повістки військовозобов'язаним.

22 червня стало відомо, що на курорті в Іспанії є вілла та офіс родини одеського військкома Борисова. У Раді ініціювали перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування (військкоматів).

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