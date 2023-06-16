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Комбат-ветеран 3 ОШБр: Это не "чмобики", а серьезный противник, желающий и умеющий воевать

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 18:00
Комбат-ветеран 3 ОШБр: Это не
Петр Горбатенко (Ролло). Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Российских оккупантов не следует недооценивать, поскольку они умеют воевать и делают это "хорошо", считает комбат первого штурмового батальона третьей ОШБр Петр "Ролло" Горбатенко. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Ролло" спросили, кого удалось взять в плен на Бахмутском направлении.

"Офицеров живых не видел – может, и были. Мертвые офицеры – точно были. Живые сержанты тоже. А так – обычные солдаты, которых набрали по селам", – рассказал он.

"Ролло" заметил, что так называемых "чмобиков" там нет и врага нельзя недооценивать.

"Это серьезный противник, который хочет и умеет воевать. Нельзя недооценивать и глумиться", – сказал он.

По его мнению, глумление по поводу "чмобиков" также "немножко унижает" и украинских защитников.

"Если это "чмобики" и все так легко, то идите с ними сами воюйте. Это же правда, "чмобики"?[улыбается. – Ред.]", – пояснил "Ролло".

Он отметил, что российские оккупанты могут быть обмануты своей идеологией или воевать за деньги, однако они пришли и готовы сражаться.

"И воюют [россияне], поверьте, хорошо", – подытожил он.

  • "Ролло" объяснил, что "вагнеровцы" сильнее кадровых российских военных на уровне отдельного бойца, но на уровне больших групп все наоборот.
  • Комбат первого штурмового батальона рассказал о тактике третьей ОШБр: бойцы применяют инфильтрацию мимо обороны противника.
  • 16 июня в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия, однако враг оказывает "отчаянное сопротивление".

Читайте также: "Отвага заразна". Три дня с третьей штурмовой бригадой, воюющей под Бахмутом: фото, видео

Артём Джерипа
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