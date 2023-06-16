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Комбат-ветеран З ОШБр: Це не "чмобіки", а серйозний противник, який хоче і вміє воювати

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 18:00
Комбат-ветеран З ОШБр: Це не
Петро Горбатенко (Ролло). Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Російських окупантів не слід недооцінювати, оскільки вони вміють воювати та роблять це "добре", вважає комбат першого штурмового батальйону третьої ОШБр Петро "Ролло" Горбатенко. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"Ролло" запитали, кого вдалось узяти в полон на Бахмутському напрямку.

"Офіцерів живих не бачив – може, й були. Мертві офіцери – точно були. Живі сержанти теж. А так – звичайні солдати, яких понабирали у селах", – розповів він.

"Ролло" зауважив, що так званих "чмобіків" там немає і ворога не можна недооцінювати.

"Це серйозний противник, який хоче і вміє воювати. Не можна недооцінювати й глумитися", – сказав він.

На його думку, глумління стосовно "чмобіків" також "трошки принижує" й українських захисників.

"Якщо це "чмобіки" і все так легко, то ідіть з ними самі воюйте. Це ж правда, "чмобіки"? [посміхається. – Ред.]", – пояснив "Ролло".

Він зауважив, що російські окупанти можуть бути обманутими своєю ідеологією або воювати за гроші, проте вони прийшли та готові битись.

"І воюють [росіяни], повірте, добре", – підсумував він.

  • "Ролло" пояснив, що "вагнерівці" сильніші кадрових російських військових на рівні окремого бійця, але на рівні великих груп все навпаки.
  • Комбат першого штурмового батальйону розповів про тактику третьої ОШБр: бійці застосовують інфільтрацію повз оборону противника.
  • 16 червня у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії, проте ворог чинить "відчайдушний спротив".

Читайте також: "Сміливість заразна". Три дні з третьою штурмовою бригадою, яка воює під Бахмутом: фото, відео

Артем Джеріпа
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