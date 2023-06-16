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Комбат 3 ОШБр: Вагнер сильний у бою за нору чи будинок, але на рівні підрозділів сильніше ЗС РФ

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 15:00
Комбат 3 ОШБр: Вагнер сильний у бою за нору чи будинок, але на рівні підрозділів сильніше ЗС РФ - Фото
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

На рівні окремого бійця росіяни з терористичної групи Вагнера сильніші за кадрові військових армії Росії, але на рівні великих груп все навпаки. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів командир 1 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади Петро "Ролло" Горбатенко.

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За його оцінкою, "вагнерівці" – серйозна сила, "коли потрібно боротися за якусь окрему яму чи будинок", але на рівні роти, батальйону або бригади "сильніше звичайний російський підрозділ", тому що в останніх є система управління, оборони, вогню, підходів резервів та логістика – "це серйозний армійський організм".

"На рівні окремого бійця "вагнерівці" готові боротися до кінця, тому що у них є мотивація. У більшості негативна: не виконаєш – розстріляють. Їх як м'ясо використовують. В армії РФ не так, там бережуть хоч якось", – – сказав Ролло.

Виходячи з цього, додав він, якщо воювати з підрозділом, то серйозніший противник – це ЗС РФ, а якщо з конкретним бійцем – то терорист групи Вагнера.

Читайте також: Командир батальйону третьої штурмової: "Вагнер" біг у паніці, ми добу були в тилу ворога

Євген Пилипенко, Марко Сировой
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