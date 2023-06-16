Комбат 3 ОШБр: Вагнер силен в бою за нору или дом, а на уровне подразделений сильнее ВС РФ

На уровне отдельного бойца россияне из террористической группы Вагнера сильнее кадровых военных армии России, но на уровне больших групп все наоборот. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командир 1 штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко.

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По его оценке, "вагнеровцы" – серьезная сила, "когда нужно сражаться за какую-то отдельную яму или дом", но на уровне роты, батальона или бригады "сильнее обычное российское подразделение", потому что у последних есть система управления, обороны, огня, подходов резервов и логистика — "это серьезный армейский организм".

"На уровне отдельного бойца "вагнеровцы" готовы сражаться до конца, потому что у них есть мотивация. У большинства негативная: не выполнишь – расстреляют. Их в качестве мяса используют. В армии РФ не так, там берегут хоть как-то", – сказал Ролло.

Исходя из этого, добавил он, если воевать с подразделением, то более серьезный противник – это ВС РФ, а если с конкретным бойцом – то террорист группы Вагнера.

Читайте репортаж LIGA.net после трех дней с бойцами 3 ОШБр. В составе этой боевой единицы воюет наш журналист Владислав "Поляк" Сердюк.

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