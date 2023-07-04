Залужный назначил нового начальника Одесского военкомата. Это боевой комбриг Охрименко

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного территориального центра комплектования (военкомата) — им стал боевой офицер полковник Александр Охрименко. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, Охрименко до этого был командиром 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Главком назвал его "одним из лучших военных командиров".

"Александр — боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и родине", — заявил Залужный.

22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. На его жену там же записан офисный центр.

23 июня Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Борисов будет уволен с занимаемой должности, но не из Вооруженных Сил Украины.

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