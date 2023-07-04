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Залужный назначил нового начальника Одесского военкомата. Это боевой комбриг Охрименко

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 12:46
Залужный назначил нового начальника Одесского военкомата. Это боевой комбриг Охрименко - Фото
Валерий Залужный, Александр Охрименко и Сергей Шаптала (Фото: Головнокомандувач ЗСУ/Telegram)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного территориального центра комплектования (военкомата) — им стал боевой офицер полковник Александр Охрименко. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, Охрименко до этого был командиром 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. 

Главком назвал его "одним из лучших военных командиров". 

"Александр — боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и родине", — заявил Залужный.

  • 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. На его жену там же записан офисный центр.
  • 23 июня Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Борисов будет уволен с занимаемой должности, но не из Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Прокуратура взялась за одесского военкома. Запросы направлены в Испанию и еще три страны 

Дмитрий Гриниченко
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войнаОдессаВалерий Залужныймобилизациявоенкоматы14 бригада
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