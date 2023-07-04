Залужный назначил нового начальника Одесского военкомата. Это боевой комбриг Охрименко
04.07.2023, 12:46
Валерий Залужный, Александр Охрименко и Сергей Шаптала (Фото: Головнокомандувач ЗСУ/Telegram)
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного территориального центра комплектования (военкомата) — им стал боевой офицер полковник Александр Охрименко. Об этом он сообщил в Telegram.
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По его словам, Охрименко до этого был командиром 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Главком назвал его "одним из лучших военных командиров".
"Александр — боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и родине", — заявил Залужный.
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