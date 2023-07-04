Залужний призначив нового начальника Одеського військкомату. Це бойовий комбриг Охріменко
04.07.2023, 12:46
Валерій Залужний, Олександр Охріменко і Сергій Шаптала (Фото: Головнокомандувач ЗСУ/Telegram)
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного територіального центру комплектування (військкомату) — ним став бойовий офіцер полковник Олександр Охріменко. Про це він повідомив у Telegram.
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За його словами, Охріменко до цього був командиром 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Головком назвав його "одним із найкращих військових командирів".
"Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті і неодноразово демонструє відданість військовій справі та батьківщині", — заявив Залужний.
- 22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. На його дружину там же записано офісний центр.
- 23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Борисова буде звільнено з посади, але не зі Збройних Сил України.
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