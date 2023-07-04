Залужний призначив нового начальника Одеського військкомату. Це бойовий комбриг Охріменко

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного територіального центру комплектування (військкомату) — ним став бойовий офіцер полковник Олександр Охріменко. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, Охріменко до цього був командиром 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Головком назвав його "одним із найкращих військових командирів".

"Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті і неодноразово демонструє відданість військовій справі та батьківщині", — заявив Залужний.

22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. На його дружину там же записано офісний центр.

23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Борисова буде звільнено з посади, але не зі Збройних Сил України.

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