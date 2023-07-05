Кремль збирається залучити до армії Росії ще 500 000 осіб для війни на виснаження – Генштаб

За планами Кремля, до лав окупаційної армії Росії передбачається додатково залучити до 500 000 осіб і, враховуючи великий мобілізаційний ресурс, Москва "здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для тривалої війни на виснаження". Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, пише Укрінформ.

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Він зазначив, однак, що рівень підготовки та забезпечення військовослужбовців, які підписують контракти з МО РФ, "недостатній для виконання завдань за призначенням", оскільки окупанти набувають досвіду вже під час бойових дій.

Громов уточнив, що з початку весняного призову (орієнтовно за 2,5 місяці) у РФ взяли на контракт 6000 – 15 000 осіб, але командування ЗС РФ збирається у стислий термін покращити ситуацію на 40 000 багнетів шляхом формального "вливання" до складу армії бойовиків нібито приватних військових компаній (крім терористів Групи Вагнера).

Щодо окупантів на території союзної Кремлю Білорусі, там у центрах підготовки проходять навчання від 3000 до 5000 мобілізованих росіян.

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Громов додав, що масовий набір в'язнів (за оцінками – до 27 000 осіб) у Росії проводився лише до Групи Вагнера.

Коментуючи анонс на початку 2023 року від військового керівництва РФ про формування не менш як 20 нових дивізій (кожна від 5000 до 20 000 військових), бригадний генерал ЗСУ повідомив, що наразі відомо про формування противником нових в/ч та підрозділів у складі 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу (мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади) та 40-го армійського корпусу Південного військового округу (мотострілецька дивізія та бригада) ЗС РФ.

Ці сили, за його словами, можуть бути застосовані як стратегічний резерв, можливі терміни їхньої готовності – не раніше початку 2024 року.

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