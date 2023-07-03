В Ужгороді п'яний співробітник військкомату побив жінку. Йому готують підозру – МВС

В Ужгороді нетверезий співробітник територіального центру комплектації (військкомату) побив жінку, йому готують підозру. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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Відомство заявляє, що поліція проводить досудове розслідування — 25 червня правоохоронці отримали звернення про те, що на одній із вулиць Ужгорода невідомий чоловік влаштував конфлікт із військовослужбовцем та його дружиною.

Жінка отримала тілесні ушкодження, а зловмисник утік із місця подій.

Поліція з'ясувала, що нападником виявився 55-річний місцевий житель, який працює у військкоматі, — його розшукали та доставили до відділення, де визначили, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Готуються матеріали для повідомлення про підозру за статтею про завдання легких тілесних ушкоджень. Триває слідство, призначено судово-медичну експертизу.

Раніше українка Тетяна Новак опублікувала у Facebook пост, де заявила, що її побив п'яний офіцер Закарпатського обласного військкомату. Сама вона є дружиною військовослужбовця, який був на фронті, зокрема воював у Соледарі, де у січні 2023 року точилися запеклі бої.

Жінка написала, що військкомат пропонує "вирішити все мирно", а поліція нібито затягує розслідування справи.

Вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству, і такі методи пов'язані з тим, що військовозобов'язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати – в іншому, повідомив полковник ЗСУ Калугін.

Читайте роз'яснення ТЦК та СП про те, хто і де має право видавати повістки військовозобов'язаним.

22 червня стало відомо, що на курорті в Іспанії є вілла та офіс родини одеського військкома Борисова. У Раді ініціювали перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування (військкоматів).

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