В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину. Ему готовят подозрение – МВД

В Ужгороде нетрезвый сотрудник территориального центра комплектации (военкомата) избил женщину, ему готовят подозрение. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Ведомство заявляет, что полиция проводит досудебное расследование — 25 июня правоохранители получили заявление о том, что на одной из улиц Ужгорода неизвестный мужчина устроил конфликт с военнослужащим и его женой.

Женщина получила телесные повреждения, а злоумышленник сбежал с места событий.

Полиция выяснила, что нападавшим оказался 55-летний местный житель, который работает в военкомате, — его разыскали и доставили в отделение, где определили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Готовятся материалы для сообщения о подозрении по статье о нанесении легких телесных повреждений. Идет следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее украинка Татьяна Новак опубликовала в Facebook пост, где заявила, что ее избил пьяный офицер Закарпатского областного военкомата. Сама она является женой военнослужащего, который был на фронте, в частности воевал в Соледаре, где в январе 2023 года шли ожесточенные бои.

Женщина написала, что военкомат предлагает "решить все мирно", а полиция якобы затягивает расследование дела.

22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла и офис семьи одесского военкома Борисова. В Раде инициировали проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов).

Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать – в другом, сообщил полковник ВСУ Калугин.

Читайте разъяснения ТЦК и СП о том, кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным.

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