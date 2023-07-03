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В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину. Ему готовят подозрение – МВД

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03.07.2023, 11:04
В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину. Ему готовят подозрение – МВД - Фото
Сотрудник военкомата, который избил женщину в Ужгороде (Фото: МВД)

В Ужгороде нетрезвый сотрудник территориального центра комплектации (военкомата) избил женщину, ему готовят подозрение. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Ведомство заявляет, что полиция проводит досудебное расследование — 25 июня правоохранители получили заявление о том, что на одной из улиц Ужгорода неизвестный мужчина устроил конфликт с военнослужащим и его женой.

Женщина получила телесные повреждения, а злоумышленник сбежал с места событий. 

Полиция выяснила, что нападавшим оказался 55-летний местный житель, который работает в военкомате, — его разыскали и доставили в отделение, где определили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Готовятся материалы для сообщения о подозрении по статье о нанесении легких телесных повреждений. Идет следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее украинка Татьяна Новак опубликовала в Facebook пост, где заявила, что ее избил пьяный офицер Закарпатского областного военкомата. Сама она является женой военнослужащего, который был на фронте, в частности воевал в Соледаре, где в январе 2023 года шли ожесточенные бои. 

Женщина написала, что военкомат предлагает "решить все мирно", а полиция якобы затягивает расследование дела. 

Читайте также: В Минобороны прокомментировали скандалы с военкомами. Обещают жестко реагировать 

Дмитрий Гриниченко
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