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В Минобороны прокомментировали скандалы с военкомами. Обещают жестко реагировать

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 09:50
В Минобороны прокомментировали скандалы с военкомами. Обещают жестко реагировать - Фото
Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)

Заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк пообещал жестко реагировать на "недостойное поведение" сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов). 

По его словам, в медиа и соцсетях распространяется информация об отдельных случаях "недостойного поведения" военнослужащих ТЦК по отношению к гражданам. 
Он отметил, что в рамках проверки работы военкоматов во всех регионах Украины в Минобороны будут реагировать на каждый инцидент. 

"Подчеркну, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — заявил Павлюк.

Генерал призвал граждан, которые сталкиваются с проблемами во взаимодействии с сотрудниками ТЦК присылать ведомости о таких случаях по номеру 0 800 31 01 79, на электронную почту [email protected] или на чат-бот в Telegram.

Ранее украинка Татьяна Новак опубликовала в Facebook пост, где заявила, что ее избил пьяный офицер Закарпатского областного военкомата. Сама она является женой военнослужащего, который был на фронте, в частности, воевал в Соледаре, где в январе 2023 года шли ожесточенные бои. 

Женщина написала, что военкомат предлагает "решить все мирно", а полиция якобы затягивает расследование дела. 

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Дмитрий Гриниченко
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