В Минобороны прокомментировали скандалы с военкомами. Обещают жестко реагировать

Заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк пообещал жестко реагировать на "недостойное поведение" сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов).

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По его словам, в медиа и соцсетях распространяется информация об отдельных случаях "недостойного поведения" военнослужащих ТЦК по отношению к гражданам.

Он отметил, что в рамках проверки работы военкоматов во всех регионах Украины в Минобороны будут реагировать на каждый инцидент.

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