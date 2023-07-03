В Минобороны прокомментировали скандалы с военкомами. Обещают жестко реагировать
Заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк пообещал жестко реагировать на "недостойное поведение" сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов).
"Подчеркну, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — заявил Павлюк.
Генерал призвал граждан, которые сталкиваются с проблемами во взаимодействии с сотрудниками ТЦК присылать ведомости о таких случаях по номеру 0 800 31 01 79, на электронную почту [email protected] или на чат-бот в Telegram.
Ранее украинка Татьяна Новак опубликовала в Facebook пост, где заявила, что ее избил пьяный офицер Закарпатского областного военкомата. Сама она является женой военнослужащего, который был на фронте, в частности, воевал в Соледаре, где в январе 2023 года шли ожесточенные бои.
Женщина написала, что военкомат предлагает "решить все мирно", а полиция якобы затягивает расследование дела.
- 22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла и офис семьи одесского военкома Борисова. В Раде инициировали проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов).
- Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать – в другом, сообщил полковник ВСУ Калугин.
- Читайте разъяснения ТЦК и СП о том, кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным.
Читайте также: Мобилизация в Украине. В ВСУ разъяснили, кого призывают и что будет за неявку по повестке
Комментарии