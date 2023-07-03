У Міноборони прокоментували скандали із військкомами. Обіцяють жорстко реагувати за законом

Заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк пообіцяв жорстко реагувати на "негідну поведінку" співробітників територіальних центрів комплектування (військкоматів).

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За його словами, у медіа та соцмережах поширюється інформація про окремі випадки "негідної поведінки" військовослужбовців ТЦК стосовно громадян.

Він зазначив, що в рамках перевірки роботи військкоматів у всіх регіонах України у Міноборони реагуватимуть на кожен інцидент.

"Підкреслю, що всі випадки, що ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. За кожною подібною ситуацією будуть проведені службові розслідування, а винні — притягнуті до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", — заявив Павлюк.

Генерал закликав громадян, які стикаються з проблемами у взаємодії зі співробітниками ТЦК, надсилати відомості про такі випадки за номером 0 800 31 01 79, на електронну пошту [email protected] або на чат-бот у Telegram.

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Раніше українка Тетяна Новак опублікувала у Facebook пост, де заявила, що її побив п'яний офіцер Закарпатського обласного військкомату. Сама вона є дружиною військовослужбовця, який був на фронті, зокрема воював у Соледарі, де у січні 2023 року точилися запеклі бої.

Жінка написала, що військкомат пропонує "вирішити все мирно", а поліція нібито затягує розслідування справи.

Вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству, і такі методи пов'язані з тим, що військовозобов'язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати – в іншому, повідомив полковник ЗСУ Калугін.

Читайте роз'яснення ТЦК та СП про те, хто і де має право видавати повістки військовозобов'язаним.

22 червня стало відомо, що на курорті в Іспанії є вілла та офіс родини одеського військкома Борисова. У Раді ініціювали перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування (військкоматів).

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